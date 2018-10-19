Под «Восточным» заделали пустоты

Строители ликвидировали пустоты под космодромом «Восточный»

"Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании. Движение мобильной башни по рельсовому пути будет проведено согласно графику", — сказали в компании.

Там отметили, что руководство ЦЭНКИ в ходе рабочей поездки на космодром Восточный осмотрело стартовый стол и осталось довольно проведенными работами по инъектированию пустот.