На Байконур доставили две ракеты «Союз», сообщил источник

Первые две ракеты "Союз-2.1" доставили на Байконур после произошедшей на прошлой неделе аварии, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"На Байконур из Самары прибыл железнодорожный состав, которым на космодром были доставлены две ракеты-носителя "Союз": "Союз-2-1б", предназначенная для намеченного на 27 декабря египетского спутника EgyptSat-A, и "Союз-2-1а", которая 8 февраля 2019 года должна будет вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МC-11", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пуска пройдут с 31-й площадки космодрома Байконур.

EgyptSat-A — спутник детального дистанционного зондирования Земли. Его предполагается вывести на орбиту высотой 500-800 километров, откуда спутник будет способен вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах. Высокие характеристики съемочной аппаратуры спутника позволяют использовать его не только в интересах промышленности и сельского хозяйства, но и проводить оптическую разведку в стратегических целях.

Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергией" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. В мае 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.

В ходе последнего пуска с космодрома Байконур произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.