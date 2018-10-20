Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»

Источник рассказал, как сборщики повредили «Союз»

При сборке ракеты «Союз» на Байконуре применяли грубую силу, что помешало в полете отделиться боковому блоку и это привело к аварии. Об этом до оглашения официальной версии сообщают источники СМИ.

Силовое воздействие при сборке боковых блоков ракеты «Союз» стало причиной последующей аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Такова предварительная версия, высказанная источником в ракетно-космической отрасли.

«На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального, — рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ходом расследования.

— Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет»,

слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой.

Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку».

Силовое воздействие привело к проблеме при отделении боковых ступеней на этапе вывода ракеты. Из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок. При этом датчик штока сработал, и клапан, отвечающий за открытие реактивного сопла, открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация.

«Вопрос не в том, что забивали, а в том, почему не поменяли, если забили неправильно. Это повод поднять вопрос о компетентности людей, которые работают на Байконуре. Наша пилотируемая космонавтика долго сохраняла высокую надежность, потому что все осознавали, что от забитого тобой болта зависит жизнь людей, — сказал «Газете.Ru» Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. — Видимо, сейчас это ощущение ответственности сохранилось на космодроме, в отличие от РКК «Энергия», чья система аварийного спасения сработала как надо». При этом Егоров назвал смешным и неэффективным предложение Роскосмоса вешать на сборщиков ракет камеры.

В свою очередь он предложил руководителям отрасли устроить встречу нерадивых сборщиков ракеты с выжившими комонавтами.

Первая ступень всех ракет семейства «Союз» состоит из четырех конусообразных боковых блоков — «Б», «В», «Г» и «Д», на каждом из которых стоят ракетные двигатели РД-107. После выгорания топлива в боковых блоках их необходимо отделить от ракеты.

При отключении двигателей боковых блоков они начинают отставать от ракеты, и с легкостью выходят из верхнего узла связи, где срабатывает датчик отрыва шарнира.

Этот датчик запускает систему, призванную отвести отделяющийся боковой блок от центрального, чтобы исключить их соударение. Для этого в верхней, конической части морковок имеются специальные сопла, открывающиеся в сторону центрального блока, поэтому они не видны с внешней стороны ракеты. Открываясь в нужный момент, эти сопла создают реактивную струю газов наддува внутри блока и позволяют отвести боковой блок от центрального и избежать их соударения.

При срабатывании этой десятилетиями отлаженной системы, видимо, и произошел сбой,

истинную причину которого только предстоит выяснить — это стало понятно в первые дни после аварии.

«Произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени: при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение», — говорил ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Ранее глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что результаты работы комиссии по аварии ракеты «Союз-ФГ» будут оглашены в начале следующей недели.

При этом государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» исключила версию саботажа при сборке.

Кстати, основным доказательством стал поврежденный датчик (шток), который нашли на месте падения «Союза».

«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», — сообщал источник РИА «Новости» — По характерным повреждениям стало понятно, что шток был поврежден не при падении, а во время сборки. Он стал основным материальным доказательством этой версии.

Накануне сообщалось, что систему управления на ракетах семейства «Союз-2» модернизируют из-за аварии носителя «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. При этом подчеркивалось, что внедрение дублирующей системы на пяти оставшихся ракетах «Союза-ФГ» не планируется, так как там используется управляющая система, произведенная на Украине. Однако в ракетах «Союз-2» используется система управления производства России.

Авария при запуске пилотируемого корабля «Союз» привела к пересмотру графика запусков аналогичных ракет.

Теперь первый пуск ракеты-носителя семейства «Союз» после недавней может состояться 25-26 октября, сообщал ранее источник в ракетно-космической отрасли.