«Это обломок ракеты»: Маск уберет за собой

На побережье США вынесло обломок ракеты Falcon 9, запущенной с космодрома во Флориде. В компании SpaceX обломок признали и обещали забрать для исследования.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска вновь попала в заголовки американских газет — на этот раз по весьма необычному поводу. На атлантическое побережье штата Северная Каролина был выброшен огромный кусок белого металла с красными полосками, определить происхождение которого поначалу не удалось.

Кусок металла имеет размеры три на два метра, он был настолько тяжелым, что сотрудникам пляжа пришлось вызывать тяжелый трактор для его транспортировки от береговой линии. Вскоре выяснилось, что обломок принадлежал одной из ракет Falcon 9, которые часто запускаются с космодрома во Флориде в направлении Атлантического океана.

«Это часть ракеты, — рассказал один из местных рейнджеров газете Charlotte Observer. — С ним обращаются нужным образом».

Журналисты обратились за ответом в SpaceX, в компании подтвердили принадлежность обломка их ракете. С начала текущего года SpaceX запустила двенадцать ракет с космодрома на мысе Канаверал, и найденный обломок, по-видимому, принадлежит одной из них.

«SpaceX работает с местными властями, чтобы вернуть обломок ракеты, — сообщили в компании.

По мнению местных жителей, в этот раз обломок выбросило на берег после серии ураганов и штормов. По мнению Энджи Лангтон и Криса Чарлтона, пары, обнаружившей часть ракеты на днях, его принес ураган Майкл, бушевавший накануне.

Поначалу пара, да и местные журналисты высказали предположение, что обломок принадлежит потерпевшему крушение самолету. «Я не слыхал о каких-то пропавших или упавших недавно самолетах, поэтому и не знал, что и думать, — рассказал Лангдон. — Мне было весьма любопытно, что это и откуда взялось».

Обломок они нашли, прогуливаясь по побережью Национального ландшафтного заповедника на мысе Хаттерас. В настоящее время обломок находится в ангаре на территории заповедника.

За последний год это уже второй случай обнаружения обломков ракет Маска на атлантическом побережье. В прошлом октябре кусок металла длиной 4,5 метра был выброшен на Внешние отмели — 320-километровую полосу узких песчаных барьерных островов у побережья Северной Каролины. Правда, год назад в компании не сильно озаботились судьбой обломка, разрешив местным жителям взять его себе или избавиться от него.

Ураганы и штормы нередко выносят металлические обломки на побережье штата. Так, в первые выходные октября местный житель нашел тут выброшенные на берег обломки снарядов и пули времен Второй мировой войны.

Гость из космоса

Обломок ракеты Маска оказался не единственным космическим мусором, обнаруженным в США на этой неделе. Другой случай произошел на западе США в городе Ханфорд, в штате Калифорния, причем в центре населенного пункта.

Владелец фруктового сада, расположенного между Восьмой и Хьюстон-авеню, сообщил властям о находке необычного металлического предмета, по-видимому, свалившегося с неба.

Детективы связались со специалистами базы Военно-воздушных сил США «Ванденберг», где им сказали, что обломок представляет собой топливный бак от старого спутника связи системы Iridium . В компании Iridium подтвердили это предположение и пояснили, что это бак для гидразина, который когда-то стоял на спутнике.

В компании отождествили обломок и сообщили, что он являлся частью спутника под номером 70, который летал на низкой околоземной орбите в 1997-98 году и постепенно сошел с орбиты.

Ядовитое топливо гидразин, хранившееся в этом баке, предназначалось для поддержания орбиты спутника в космосе. В компании отметили, что этот бак — первый в истории обломок спутников Iridium, уцелевший и найденный на Земле после вхождения в атмосферу. В этой связи бак передан для исследования в компанию-производитель.

Корпорация Iridium Communications специализируется на предоставлении услуг спутниковой связи. Вместо использования небольшого числа аппаратов на высокой геостационарной орбите ставка делается на большое число спутников на низкой околоземной орбите. Их орбита околополярная — в наклонением 86,4 градуса. Когда группировка спутников будет создана, 55 спутников будут находиться в оперативном управлении, девять станут запасными.