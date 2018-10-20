Ещё
Названа причина величия Леонардо да Винчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Леонардо да Винчи стал великим художником из-за косоглазия 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
Фото: Ray Tang, Globallookpress
Художник страдал от прерывистого расходящегося косоглазия. Это удалось выяснить, проанализировав с офтальмологической точки зрения несколько его картин и скульптур.
Леонардо да Винчи страдал от редкой формы косоглазия, однако именно этот дефект позволил ему осмыслять и ощущать художественные объекты. К такому выводу пришли ученые Лондонского городского университета.
Как свидетельствует опубликованный в журнале JAMA Ophthalmology доклад, художник страдал от прерывистого расходящегося косоглазия. Это удалось выяснить, проанализировав с офтальмологической точки зрения несколько его картин и скульптур.
Оказалось, в расслабленном положении угол косоглазия у художника -10,3 градусов, но он мог усилием фокусировать его в правильном положении. Таким образом да Винчи своеобразно «настраивал линзы».
Как подчеркнули исследователи, для итальянца болезнь стала подспорьем художественному дару, так как связана с обостренным стереоскопическим зрением, позволяющим лучше воспринимать глубину, цвет и объем. От похожих болезней страдали и другие великие художники, среди которых Рембрандт и Альбрехт Дюрер.
ТК «Звезда»: последние новости
Злобная зубастая тварь: археологи обнаружили древнюю рыбу-убийцу Российские инженеры отправятся в изоляцию на целый год ради освоения Луны СМИ: названа основная версия аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна360
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко275
Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39308
Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России8
В США россиянка оказалась виновна из-за выборов26
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение