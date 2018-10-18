Биологи МГУ открыли два новых вида ракообразных

"Исследование проходило в рамках направления "Животные" мегапроекта Московского университета "Ноев ковчег", поддержанного Российским научным фондом (РНФ). Его результаты опубликованы в престижном издании Marine Biodiversity", — говорится в сообщении.

Два новых вида паразитирующих мешкогрудых раков (семейство Ascothoracidae) биологи обнаружили в офиурах — родственниках морских звезд. Образцы исследователи взяли в Курило-Камчатском желобе, на глубине более 5000 м. Форма и цвет нескольких офиур привлекли внимание ученых. Выяснилось, что изменения внешнего вида морских иглокожих вызваны паразитическими ракообразными, живущими внутри.

Ранее неизвестные науке виды представителей семейства мешкогрудых раков Ascothorax rybakovi и Cardiosaccus pedri были названы в честь выдающихся исследователей морских паразитических ракообразных Алексея Рыбакова и Pedro Martinez Arbizu. Открытие стало возможным благодаря использованию сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).

В настоящее время науке известны около 2 млн видов живых организмов. 80% биоразнообразия, по оценкам ученых, остается неизвестным.