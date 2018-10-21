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Эхо «золотой лихорадки»
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Эхо «золотой лихорадки»: паровую машину XIX века нашли в Красноярском крае 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Старинный агрегат обнаружили путешественники в Сухобузимском районе Красноярского края.
Английскую паровую машину XIX века нашли в Сухобузимском районе Красноярского края. Поросший мхом, заваленный листьями, но практически не ржавый экспонат был брошен в сибирской тайге, где раньше находились Кузеевские золотые прииски.
Возможно, что это единственная в мире паровая машина, которая сохранилась в целости до наших дней. Наткнулись на нее представители местного отделения Русского географического общества. Они слышали о золотых приисках в Енисейской губернии и снарядили три экспедиции.
Точное предназначение машины неизвестно. Возможно, с помощью паровой установки золотодобытчики доставали из шахт руду, дробили породу, качали воду. Английский завод «Ричард Гаррет и сыновья», на котором была произведена машина, давно не существует. Найденную тяжелую конструкцию планируют доставить в местный музей.
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