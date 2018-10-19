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Раскрыт смысл татуировок египетской мумии
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Раскрыта тайна древнеегипетской мумии с татуировкой 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Французские ученые установили, что найденная четыре года назад в египетском городе Луксоре 3000-летняя мумия с татуировкой принадлежала женщине из высшего сословия.
Речь идет о 3000-летней мумии, уникальность которой придают татуировки. Как сообщает Ahram Online, всего ученые насчитали 30 тату с изображениями дикого быка, цветка лотоса, обезьяны и другое. Они покрывают плечи, шею и спину.
По словам Мустафы Вазири, главы Высшего совета по делам древностям Египта, это первый случай, когда у мумии обнаружены полноценные татуировки. Предыдущие тату, найденные на других мумиях, представляли собой просто линии и точки, а не целые сцены.
Исследование провели сотрудники института востоковедения из Франции. Они применили рентгеновскую технологию и установили, что мумия принадлежит женщине, умершей в возрасте 25-34 лет.
Также установлено, что она жила между 1300 и 1070 годами до нашей эры. Характер изображений предполагает, что женщина была представителем элиты — происходила из весьма знатного рода или занимала очень высокую государственную должность.
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