Не так подняли: кто поломал «Союз»

Эксперты назвали основную версию крушения «Союза»

Неумелое обращение со ступенью ракеты на Байконуре — СМИ назвали наиболее вероятную версию причин аварии ракеты «Союз-ФГ» с двумя космонавтами на борту.

Эксперты «Роскосмоса» , расследующие аварию ракету-носителя «Союз-ФГ», произошедшую 11 октября, выдвинули наиболее вероятную причину произошедшего.

Накануне перед началом заседания аварийной комиссии на РКЦ «Прогресс» Самаре с участием гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней РН «Союз-ФГ». Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ступеней РН «Союз-ФГ», доставленных в Самару с места падения.

По мнению большинства специалистов, причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — пояснил источник «Ъ», близкий к Минобороны России. — Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках».

При этом допущена ошибка была, скорее всего, в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур». В «Роскосмосе» говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.

Комиссия по расследованию причин аварии начала работу в ракетно-космическом центре «Прогресс» (Самара) в начале недели, возглавляет ее замглавы генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олег Скоробогатов . В работе комиссии принимают участие специалисты предприятия, которые вместе с коллегами из «Роскосмоса» проверяют все этапы производства упавшей ракеты.

И хотя точные причины аварии только предстоит установить аварийной комиссии, общая картина произошедшего уже ясна.

«Произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени: при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение», — заявил ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Первая ступень всех ракет семейства «Союз» состоит из четырех конусообразных боковых блоков («морковок», как называют их специалисты) — «Б», «В», «Г» и «Д», на каждом из которых стоят ракетные двигатели РД-107.

Для отведения отработавших ступеней от ракеты в верхней, конической части имеются специальные сопла, открывающиеся в сторону центрального блока, поэтому они не видны с внешней стороны ракеты. Открываясь в нужный момент, эти сопла создают реактивную струю газов наддува внутри блока и позволяют отвести боковой блок от центрального и избежать их соударения.

Газ наддува азот используется для заполнения бака окислителя по мере расхода жидкого кислорода, поэтому в момент открытия из сопла вылетает смесь азота и кислорода, создающая разворачивающий момент в направлении от ракеты.

«Так как все четыре отверстия одинаковы, и они открываются синхронно, это позволяет всем четырем блокам синхронно расходиться», — пояснил ранее «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

При срабатывании этой системы, видимо, и произошел сбой, истинную причину которого только предстоит выяснить.

Как сообщалось ранее, нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров после отстрела боковых блоков. После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 километрах от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили вертолете в город Жезказган, затем — на Байконур.

Ранее замглавы «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев допустил, что, возможно, будет перенесен ближайший старт грузового корабля к МКС и будет ускорен пуск следующего пилотируемого «Союза». Из-за аварии придется скорректировать научную программу работы на МКС, и будет несколько перенесено возвращение находящегося сейчас на орбите экипажа. «Но у нас нет большой возможности продлять полет надолго», — подчеркнул Крикалев.

Это связано с тем, что полетный ресурс корабля «Союз» составляет всего 200 суток.

В «Роскосмосе» подтвердили, что есть возможность оставить МКС в беспилотном режиме, однако в Госкорпорации намерены сделать все возможное, чтобы избежать этого варианта. Между тем Крикалев не исключил, что при благоприятно складывающихся обстоятельствах запланированный ранее выход в открытый космос для обследования просверленной на корабле «Союз» дыры все же может состояться.