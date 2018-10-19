В Китае испытали первый в мире грузовой дрон

В Китае провели успешные испытания первого в мире грузового дрона

Воздушное судно сделано на базе биплана Y-5В, который является улучшенной моделью советского самолета Ан-2 по прозвищу «кукурузник».

Первый в мире грузовой дрон прошел успешные испытания в китайском районе Баота. Беспилотный транспортный летательный аппарат Feihong-98 (FH-98) создали специалисты Академии аэрокосмических электронных технологий Китая

Необычное воздушное судно сконструировали на базе многоцелевого биплана Y-5В, прототипом которого, в свою очередь, послужила модель советского самолета Ан-2, известного в народе под прозвищем «кукурузник».

Преимуществом FH-98 является то, что ему не требуется взлетно-посадочная полоса: для разгона и посадки беспилотнику нужно всего 150 м. При этом аппрат может перевозить грузы весом до полутора тонн и объемом 15 кубометров. Высота его полета составляет 4500 м, скорость — 180 км/ч, а длина преодолеваемого расстояния — 1200 км, сообщает China Daily.

Предполагается, что после введения в эксплуатацию подобные летательные аппараты позволят быстро и относительно недорого перевозить коммерческие грузы и участвовать в спасательных операциях.