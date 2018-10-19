Россия впервые создала турбореактивный авиадвигатель

Новый российский авиадвигатель ПД-14 прошёл сертификацию

«Фактически, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчеркнул министр промышленности Денис Мантуров. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Чиновник уточнил, что в 2019 году планируется утвердить Сертификат типа ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности.

«Одновременно будут осуществляться испытания самолета МС-21 с ДУ с двигателем ПД-14», — добавил он.

Мантуров уточнил, что до конца 2018 года планируется поставить для МС-21 три серийных двигателя.

Разработка ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

Двигатель предназначен для перспективного семейства ближне— и среднемагистральных самолётов МС-21 (150-220 пассажирских мест). По сравнению с лучшими в настоящий момент аналогами, в эксплуатации заявленные параметры двигателя обеспечат снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15 процентов.