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Россия впервые создала турбореактивный авиадвигатель
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Новый российский авиадвигатель ПД-14 прошёл сертификацию 

Парламентская газета + ещё 8 1 час назад
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько подписал Сертификат типа новейшего российского авиационного двигателя ПД-14, сообщила пресс-служба Минпромторга.
«Фактически, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчеркнул министр промышленности Денис Мантуров. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Чиновник уточнил, что в 2019 году планируется утвердить Сертификат типа ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности.
«Одновременно будут осуществляться испытания самолета МС-21 с ДУ с двигателем ПД-14», — добавил он.
Мантуров уточнил, что до конца 2018 года планируется поставить для МС-21 три серийных двигателя.
Разработка ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
Двигатель предназначен для перспективного семейства ближне— и среднемагистральных самолётов МС-21 (150-220 пассажирских мест). По сравнению с лучшими в настоящий момент аналогами, в эксплуатации заявленные параметры двигателя обеспечат снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15 процентов.
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