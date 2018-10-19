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NASA отправит людей на Венеру
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NASA собирается отправить людей на Венеру 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало проект пилотируемого полета на Венеру. Он предполагает изучение планеты с помощью дирижабля, на котором участники экспедиции смогут провести целый месяц, прежде чем вернуться обратно на Землю. Описание проекта было размещено на сайте NASA.
Несмотря на то, что внимание как общественности, так и научного сообщество в последнее время приковано к Марсу, специалисты NASA уверены, что списывать Венеру со счетов в качестве следующего пункта назначения для космических экспедиций не стоит. "Подобная миссия потребует меньше времени для ее осуществления, чем пилотируемый полет на Марс", — убеждены они.

Страна багровых туч

Высаживаться на поверхность "планеты бурь" не предполагается. Несмотря на то, что Венера по своему геологическому строению очень похожа на Землю, особенности ее атмосферы приводят к тому, что поверхность этого небесного тела раскалена до такой степени, что там может плавиться свинец. Она покрыта кратерами, вулканами и лавовыми полями, и температуры здесь — одни из самых высоких в Солнечной системе, выше даже, чем на Меркурии — ближайшей к Солнцу планете. Все это — следствие того самого парникового эффекта, которого так опасаются ученые-экологи на Земле.
Так что условия как на самой поверхности, так и в нижних слоях атмосферы Венеры абсолютно не подходят для комфортного пребывания людей. Зато в верхних слоях атмосферы, где-то на высоте 50 км давление, плотность и уровень радиации вполне напоминают земные. Именно здесь, по замыслу специалистов NASA, и должны провести целый месяц двое астронавтов — экипаж дирижабля, который будет спущен с орбиты на парашюте.
Все это время они смогут проводить исследования и изучать планету с "воздуха". Затем, когда припасы и кислород начнут подходить к концу, прямо с дирижабля будет сброшена ракета, в которой экипаж вернется обратно на орбиту, где их будет ждать космический корабль, на котором они уже отправятся на Землю.
"Основные технические сложности этой миссии будут включать в себя орбитальные маневры на Венере и на Земле, спуск и наполнение дирижабля газом, а также защита солнечных панелей и всего корпуса в целом от воздействия серной кислоты в атмосфере", — отмечается в описании проекта.
Специалисты NASA уверены, что все эти трудности можно будет решить в самом ближайшем будущем с дальнейшим развитием технологий.
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