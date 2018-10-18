Названа причина падения «Союза»

Как рассказали источники «Коммерсанта», она могла быть допущена в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе Байконура.
«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъёма бокового блока подъёмным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идёт об эксплуатационных ошибках», — заявил источник издания, близкий к Минобороны.
Отмечается, что подробный доклад о причинах случившегося подготовят к концу недели.
11 октября при запуске с Байконура пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Экипажу — космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу — пришлось произвести аварийную посадку в Казахстане.