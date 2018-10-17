В Сколково построят рекордную линию квантовой связи

В Сколково построят самую длинную в России линию квантовой связи

Российский квантовый центр, Сбербанк фонд "Сколково" создадут в технопарке Сколково крупнейшую в России линию квантовой связи длиной около 250 километров. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

"Это будет уже не экспериментальная линия, а постоянно действующая сеть, которая будет обеспечивать квантовую защиту для всех участников инновационного центра", —рассказал Юнусов.

В среду созданные в РКЦ промышленные установки для квантовой криптографии были представлены на форуме "Открытые инновации".

Новая квантовая сеть будет состоять из 10 отдельных участков, которые свяжут между собой технопарк и международную гимназию "Сколково", ЦОД Сбербанка и офис РКЦ в здании "Сколтеха".

Длина каждого из них будет составлять от 20 до 80 километров, причем данные будут передаваться не только по оптоволоконному кабелю, но и "по воздуху", с помощью инфракрасных лазеров в пределах прямой видимости. Этот метод передачи квантовых данных еще не использовался в России.

Генерировать квантовый ключ будут как промышленные установки со скоростью генерации ключа от 10 до 100 килобит в секунду, так и специальные лабораторные установки, на которых можно будет проводить исследования и обучать студентов. Стоимость проекта составит около 100 миллионов рублей.

В основе современных квантовых технологий лежит феномен квантовой запутанности. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи, в которых полностью исключена возможность незаметной прослушки, поскольку законы квантовой механики запрещают клонирование состояния частиц света. Сейчас системы квантовой связи активно разрабатывают в Европе, Китае и США.

В России такие сети начали появляться примерно четыре года назад. Первую квантовую линию связи запустили в Университете ИТМО в 2014 году. Тогда ученые связали два корпуса вуза через подземный оптоволоконный кабель.