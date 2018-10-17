На Ямале обнаружен роддом возрастом 50 тысяч лет

На Ямале обнаружен роддом, которому 50 тысяч лет

В самой по себе находке костей мамонтов, удивительного, конечно, ничего нет. На Урале, в Сибири, в Якутии местные жители довольно часто находят останки древних животных. Уникальность находки на Гыданском полуострове в ЯНАО в том, что было обнаружено редкое скопление костей новорожденных животных. Не только мамонтят, но и овцебыков, первобытных бизонов, северных оленей.

Павел Косинцев. Поражают и масштабы найденного. Только за одну экспедицию ученые вывезли 1500 древних костей. Причем это далеко не все, а то, что удалось поднять на вертолете. "На Гыдан нужно обязательно вернуться, чтобы продолжить раскопки и исследования", — отмечает старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН

12 лет назад на Гыданском полуострове местные жители нашли тушу взрослого мамонта. Но пока сообщили ученым, он пролежал на открытом воздухе больше трех лет, и к моменту прибытия экспедиции находился уже в полуразрушенном состоянии. По сути, сохранилась только часть скелета, нога и, что важно, — желудок вместе со всем содержимым. Из кожи местные жители сделали упряжь для оленей, кому-то в хозяйстве сгодились и бивни животного.

С тех пор крупных находок на Гыдане не было, но местные ненцы намекали, мол, вот в районе озера Ямбуто …

Находка поразила. Конечно, не все кости принадлежат детенышам, но в общей массе их довольно много

— Находка, конечно, поразила нас, — говорит Павел Косинцев. — И главным образом своей загадочностью, — конечно, не все 1500 костей принадлежат детенышам древних животных, но в общей массе их довольно большая концентрация. Сейчас проводится радиоуглеродный анализ, взяты пробы ДНК, и мы сможем точно сказать, какой возраст этих останков. По предварительным данным, им от 10 до 50 тысяч лет. Показательно, что в этом месте было найдено много рогов северных оленей. Самки сбрасывают рога во время отела. И это еще один показатель того, что в этом месте животные комфортно чувствовали себя во время воспроизводства и выхаживания потомства. Пока неизвестно, жили здесь древние животные или приходили только для отела, — это еще предстоит выяснить. Для чего нужно наиболее полно воспроизвести картину природно-климатических условий, которые существовали в этом месте тысячелетия назад. Срезы почвы на берегах позволят найти пыльцу, семена растений, и мы сможем сделать вывод о том, какие кормовые условия были в то время. Ведь с большой долей вероятности можно предположить, что именно хорошая кормовая база привлекала в эти места животных, — заключил ученый.

Люба, утонувшая в болоте

По мнению ученых, на Гыдане, в районе Ямбуто, нельзя исключить находку и туш мамонтят, они вполне могли сохраниться в мерзлотных почвах. Всего в 250 километрах от этого места, на реке Юрибей, в мае 2007 года местный житель Юрий Худи нашел всемирно известного мамонтенка Любу. Детеныша мамонта назвали так в честь жены оленевода.

-Когда мы прибыли, ямальский мамонтенок был как живой, — упитанный, с приличным уровнем подкожного жира. Отлично сохранилась шерсть, все внутренние органы, — рассказывает Павел Косинцев. — Люба утонула в болоте и благодаря этому хорошо сохранилась.

Что в свою очередь позволило ученым провести целый ряд важных исследований, — взять анализ ДНК, воссоздать картину, при которой жила семья Любы.

Климатические условия, при которых жили мамонты 40 тысяч лет назад, как отмечает Павел Косинцев, схожи с тем, что сегодня существует в Якутии. Но зимы тогда были более суровыми и еще более жарким лето. Очень коротким был переходный период — осень. И, что важно, было куда большее количество безоблачных дней в году. Благодаря этому растительность развивалась довольно бурно. Вместо болот были степи с обилием злаковых. К тому же короткая осень, резкое наступление холодов не позволяло кормам сгнить, они консервировались, превращались в сено. Мамонты могли добывать корм зимой и из-под снега.

Но четкого ответа на вопрос, почему все-таки погибли мамонты, а вместе с ними еще около десятков видов древних животных, до сих пор нет. Ведь, например, современники мамонтов северные олени выжили.

По предварительным данным, найденным останкам от 10 до 50 тысяч лет. Пробы ДНК определят точнее.

Конкретно

Можно ли клонировать мамонта?

Павел Косинцев: Теоретически да, но это очень дорогостоящий и очень трудоемкий процесс. Дело в том, что целых ДНК, позволяющих это сделать, не сохранилось. Полноценный для клонирования участок ДНК необходимо "сшивать" из нескольких мельчайших частичек. И уже затем внедрять в тело ближайшего родственника мамонта — слона. Разговоры о клонировании периодически заходят в Японии, Южной Корее. Но большинство ученых все-таки считают, что до практической реализации затеи дело в ближайшее время, скорее всего, не дойдет.

Правда ли, что в одном из дорогих ресторанов Франции подавали мясо мамонта? Информация об этом проходила в ряде СМИ.

Павел Косинцев: Мясом мамонта питались древние люди. Погибших животных съедали более мелкие хищники. Мясо мамонта из мерзлотных почв съедобно — найденные туши животных сегодня с удовольствием съедают собаки, песцы и т.д. Но вот подавали ли мясо мамонта в ресторане — подтвердить или опровергнуть не берусь.

Говорят, что к концу своей жизни мамонты измельчали до размера сегодняшних коров. Поэтому так и назывались — карликовыми? Правда ли?

Павел Косинцев: Мельчали, но не до размера коров, конечно. Карликовые мамонты были примерно два метра в холке. Карликовые мамонты жили на островах, большие — на материке. Точного ответа на вопрос, почему мамонты со временем становились меньше, нет до сих пор. По одной из версий, к этому приводило близкородственное скрещивание в условиях жизни на островах.

Тем временем

Эхо Юрского периода

Осенняя экспедиция в Архангельскую область оказалась на редкость удачной для геологов из Республики Коми.

Чисто случайно ученые наткнулись на палеонтологические ценности — множество костей плезиозавра и ихтиозавра середины Юрского периода.

Цель экспедиции в Ленский район Поморья была сугубо геологической. Заведующий лабораторией литологии института геологии Коми научного центра УрО РАН Виктор Салдин и его коллега Константин Романов сплавлялись на байдарках по реке на территории Яренского сланценосного района.

— На поверхности одного из обнажений находились останки скелетов животных. Кости были тяжелыми, из чего следовал вывод, что они замещены минералами и не могут принадлежать современным животным, — рассказал "РГ" Виктор Салдин.

Научный сотрудник лаборатории палеонтологии того же института Павел Безносов определил, что большая часть костей принадлежала плезиозавру середины Юрского периода, а меньшая — ихтиозавру.

Вскоре ученые снова отправились к месту находки, провели раскопки коренных пород и отыскали еще больше костей. По словам экспертов, останки животных середины Юрского периода во всем мире встречаются довольно редко, а на севере европейской части нашей страны такое количество костей плезиозавра еще не находили.

Марина Ледяева.