Ещё
Дуров нашел повод упрекнуть WhatsApp
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи

Дуров нашел повод упрекнуть WhatsApp 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что руководство WhatsApp не защитило интересы своих пользователей, и раскритиковал алчность крупных компаний. Свои рассуждения он опубликовал в личном Telegram-канале.
Со слов Дурова, увольнение создателя WhatsApp Яна Кума из Facebook продемонстрировало, к чему ведет продажа своего продукта крупной корпорации. Бизнесмен заявил, что в обмен на небольшую сумму денег владельцы навсегда лишаются права улучшать жизнь пользователей.
Также владелец Telegram указал на найденные экспертами уязвимости в защите мессенджера WhatsApp: возможность взлома через видеовызов и недостаточное шифрование сообщений. Брешь позволяла хакерам получить доступ к аккаунтам и переписке пользователей, когда те отвечали на входящий видеозвонок.
По мнению Дурова, громкие обещания крупных корпораций, таких как Facebook, не выполняются из-за желания их владельцев из всего извлекать максимум прибыли. В заключение бизнесмен отметил, что в Telegram, в отличие от конкурентов, есть возможность заботиться о пользователях и защищать их интересы.
В начале октября стало известно, что с 2019 года в мессенджере WhatsApp появится реклама. В сентябре один из создателей мессенджера, программист Брайан Эктон рассказывал, что план по внедрению рекламы в приложение был разработан еще до его покупки. WhatsApp был продан Facebook в феврале 2014 года за 19 миллиардов долларов. По итогам сделки создатель приложения Ян Кум вошел в совет директоров корпорации. В апреле 2018 года он покинул свою должность из-за разногласий по конфиденциальности и шифрованию.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи302
Вскрылись неожиданные факты из жизни стрелка в Керчи61
Траур в Крыму, отказ Польши от газа и другие события дня6
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Благодарность закончилась: Польша сходит с ума483
Видео
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:16
Вскрылись неожиданные факты из жизни стрелка в Керчи
Происшествия
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
03:11
В вещах стрелка нашли второе взрывное устройство
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:04
Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение