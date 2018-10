Аллергический ринит будут предотвращать с помощью смартфона

Обширный коллектив ученых из нескольких десятков стран, включая Россию, принял участие в оценке и улучшении очередной редакции ARIA — системы клинических рекомендаций для больных аллергическим ринитом и имеющих высокий риск проявления астмы. В этой версии рекомендаций делается упор на диагностику и «самолечение» аллергического ринита с помощью мобильных приложений. Научная статья опубликована в The Journal of Allergology and Clinical Immunology.

Бронхиальная астма — это воспалительное заболевание дыхательной системы. С ним связано множество факторов риска, и один из них — аллергический ринит. Это длительное воспаление слизистой оболочки носа, вызванное, как правило, контактом с пыльцой или пылью. По своим проявлениям аллергический ринит похож на простуду, но его можно отличить по изменению концентрации иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке крови. Именно оно свидетельствует о воспалительной аллергической природе «простуды».

Определять повышение уровня IgE медики предложили с помощью мобильных тест-систем, например, MASK — Mobile Airways Sentinel networK. Это приложение позволяет пользователю вести дневник проявлений аллергии. По мере накопления данных о них программа «учится» предсказывать, когда и от чего возникнут новые приступы аллергического ринита, а также будет ли следовать за ними проявления бронхиальной астмы. В создании мобильных технологий для диагностики аллергического ринита и оценки его «астматической опасности» приняли участие и российские ученые. Их часть работы выполнена в рамках ФЦП 14.607.21.0017 «Разработка системы модульной диагностики IgE-зависимых аллергических заболеваний с адресной направленностью к основным формам заболеваний и различным группам пациентов».

В новом варианте ARIA, о котором идет речь в обсуждаемой статье, сделан акцент на «самолечение» аллергического ринита и равный доступ к его диагностике независимо от пола и возраста пациента. Под «самолечением» в данном случае понимается ситуация, когда человек вводит информацию о собственных проявлениях аллергического ринита в базу данных мобильного приложения, и на основе этих данных программа подбирает индивидуальный план лечения согласно рекомендациям квалифицированных специалистов. Все это направлено на то, чтобы повысить качество жизни больных аллергическим ринитом и бронхиальной астмой: предотвращать проявления первого заболевания и за счет этого снижать вероятность приступов второго.