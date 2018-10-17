Гравитационные волны раскрыли размер нейтронных звезд

Астрофизики смогли вычислить радиус нейтронных звезд, световой и гравитационный сигналы от слияния которых были зарегистрированы в августе 2017 года. Неопределенность в оценках этого параметра существенно мешала ученым понять физику внутренностей этих объектов. Согласно новым данным, радиус нейтронных звезд составляет примерно 11,9 километров. Результаты опубликованы в совместной работу сотрудников гравитационных обсерваторий LIGO ( США ) и Virgo ( Италия ) в журнале Physical Review Letters.

Нейтронные звезды — это один из конечных этапов эволюции массивных светил, они получаются в результате вспышки сверхновой. Размер этих звезд чрезвычайно мал для космических объектов, хотя по массе они примерно соответствуют Солнцу. По внутреннему строению нейтронные звезды существенно отличаются от обычных звезд. Их внутренности в основном характеризует уравнение состояния, то есть зависимость давления от плотности. Существующие оценки размеров нейтронных звезд не позволяют сделать однозначный вывод о том, какое уравнение состояния характеризует их недра. Из-за этого есть большое разнообразие моделей, которое, в том числе, включает наличие необычных кварковых комбинаций в их ядрах.

В новой работе астрофизики использовали все имеющиеся данные о событии GW170817 — первом достоверном слиянии двух нейтронных звезд, которое было зафиксировано как по гравитационным волнам, так и по электромагнитному сигналу в различных диапазонах. Авторы анализировали событие двумя методами: один слабо зависел от выбора конкретного уравнения состояния, а второй явно использовал уравнение состояния, которое могло описать самую крупную известную нейтронную звезду с массой 1,97 солнечных. В первом случае радиусы слившихся получился звезд получились равными 10,7 и 10,8 километров с точностью 20%. Второй вариант анализа радиус обеих оказался равен примерно 11,9 километрам с ошибкой не более 12%.

Эта работа вряд ли положит конец спорам о размерах нейтронных звезд и их уравнению состояния хотя бы потому, что опирается на три предположения: оба объекта были типичными нейтронными звездами, описывались одинаковым уравнением состояния и вращались вокруг собственных осей со скоростями, характерными для других наблюдаемых двойных нейтронных звезд.