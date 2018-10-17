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Обновление Windows испортило компьютеры по всему миру
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Обновление Windows испортило компьютеры по всему миру 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Патч для Windows 10, призванный остановить несанкционированную пропажу пользовательских файлов, не только нарушил работу ряда компьютеров и ноутбуков производства Hewlett-Packard, но и отключил звук на ПК самых разных производителей.
В соцсетях и на интернет-форумах множатся сообщения от пользователей, которые столкнулись с данной проблемой. Вне зависимости от того, какой аудиоадаптер установлен в системе, после обновления Windows 10 компьютер или ноутбук может перестать воспроизводить аудио и другие звуки.
Сейчас специалисты Microsoft занимаются исследованием проблемы и в ближайшее время должны сообщить о ее успешном решении. Как пишет Bleeping Computer, сбой мог быть вызван некорректной работой драйвера аудиокарты, который пришел на ПК вместе с обновлением.
Пользователям, которые столкнулись с отсутствием звука после обновления, рекомендуется удалить в настройках ошибочный драйвер аудиокарты (он носит номер 9.2.1.0.3755) и перезагрузить устройство.
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