Обновление Windows испортило компьютеры по всему миру

Патч для Windows 10, призванный остановить несанкционированную пропажу пользовательских файлов, не только нарушил работу ряда компьютеров и ноутбуков производства Hewlett-Packard, но и отключил звук на ПК самых разных производителей.

В соцсетях и на интернет-форумах множатся сообщения от пользователей, которые столкнулись с данной проблемой. Вне зависимости от того, какой аудиоадаптер установлен в системе, после обновления Windows 10 компьютер или ноутбук может перестать воспроизводить аудио и другие звуки.

Сейчас специалисты Microsoft занимаются исследованием проблемы и в ближайшее время должны сообщить о ее успешном решении. Как пишет Bleeping Computer, сбой мог быть вызван некорректной работой драйвера аудиокарты, который пришел на ПК вместе с обновлением.

Пользователям, которые столкнулись с отсутствием звука после обновления, рекомендуется удалить в настройках ошибочный драйвер аудиокарты (он носит номер 9.2.1.0.3755) и перезагрузить устройство.