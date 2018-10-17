Межпланетные амбиции: война за миллиарды Пентагона

Почему частные космические компании конкурируют в борьбе за сотрудничество с Пентагоном

В будущем «триллионы людей» покорят космос, убеждён миллиардер Джефф Безос , основатель компаний Amazon и Blue Origin. Он подчеркнул, что намерен внести вклад в будущее и сделать космос более доступным. При этом самый богатый человек планеты выступает за активное сотрудничество высокотехнологических компаний с Пентагоном . По оценке экспертов, и Безос и его конкуренты — SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона — понимают: массовое освоение космоса возможно лишь в отдалённой перспективе, а пока ведут борьбу за выгодные оборонные контракты.

Самый богатый человек в истории современности, глава компании Amazon Джефф Безос заявил, что со временем в Солнечной системе будет проживать триллион людей. Отрывок его выступления процитировал телеканал CNBC.

«Меня уже не будет в живых, когда эта долгосрочная миссия будет выполнена. Сейчас мы стали понимать, что ресурсы Земли не бесконечны», — добавил Безос.

Такое мнение он высказал в Сан-Франциско с трибуны конференции, посвящённой 25-летию журнала Wired. По словам Безоса, его аэрокосмическая компания Blue Origin планирует внести серьёзный вклад в освоение космоса, сделав его более доступным. В 2019 году на разработку космических программ бизнесмен планирует потратить более $1 млрд

«Blue Origin будет снижать финансовый порог доступа в космос так, чтобы в следующем поколении у нас мог появиться космический Марк Цукерберг. Такая же динамика развития, как в онлайн-индустрии, нам нужна и в космосе», — заявил Безос перед участниками саммита.

Одновременно с этим обращением на сайте и официальном YouTube-канале компании появилось видео, в котором под сменяющие друг друга пейзажи закадровый голос рассказывал о «людях, которые будут жить и работать в космосе».

«Когда наши потомки обратят свой взгляд к звёздам, возможно, с поверхности каменистой луны или космических колоний, они вспомнят это время и задумаются о том, где это всё начиналось», — убеждал зрителей глава Blue Origin.

Космические миллиардеры

Blue Origin Джеффа Безоса является основным конкурентом космической компании SpaceX другого высокотехнологичного миллиардера — Илона Маска, который ведёт испытания многоразовых ступенчатых ракет и планирует освоение Марса. Вместе с британским магнатом Ричардом Брэнсоном, основателем компании Virgin Galactic, это трио составляет «движение», которое западные СМИ назвали «космической гонкой миллиардеров». Эти компании и их основатели стремятся поставить освоение космоса на коммерческие рельсы и сделать доступным космический туризм.

Так, 8 октября компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты Falcon 9, первая ступень которой успешно вернулась на космодром Ванденберг в Калифорнии после доставки на орбиту аргентинского радиолокационного спутника SAOCOM 1A.

Однако космические миллиардеры не всегда успешны в своих начинаниях. Так, Маску пришлось уйти с поста главы другой своей компании — Tesla. На такой шаг он вынужден был пойти после обвинения в мошенничестве, выдвинутого Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Неосторожные заявления Маска, утверждают власти, привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам.

Это событие стало последним в череде неудач, которые постигли эксцентричного миллиардера. К примеру, в начале сентября акции Tesla потеряли 6% после того, как Маск решил покурить марихуану в прямом эфире телепередачи Джо Рогана

На фоне этих новостей глава аэрокосмической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон посоветовал своему конкуренту следить за здоровьем и получше высыпаться.

«Ему нужно больше времени уделять себе. Надо найти время, чтобы заняться своим здоровьем и семьёй. Он невероятно талантливый человек, но высыпаться ему нужно получше», — приводит слова британского миллиардера канал CNBC.

Одновременно с этим Брэнсон поделился с журналистами и своими планами, заявив, что первый космический запуск Virgin Galactic является делом «нескольких недель». Срок пока не вышел, но эксперты сомневаются в успешности предприятия.

Безответственные заявления

То, что говорит Джефф Безос про освоение космоса триллионами людей, — пустые слова, утверждает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Такие заявления делаются из-за того, что он не располагает достаточной информацией о предмете, о котором высказывается. Безос не в состоянии сейчас говорить о космических путешествиях, потому что даже не представляет себе всех связанных с этим сложностей», — считает политолог.

Если безответственность Безоса распространяется на другие сферы его деятельности, за них можно начинать переживать, добавил Брутер.

«В действительности космические путешествия на таком уровне — это вопрос очень отдалённого будущего. Ни Безос, ни Маск, ни другие стартаперы к ним никакого отношения иметь не будут, потому что на сегодняшний день никто не располагает ни набором технологий, ни подходом, который позволит эти технологии разработать», — отметил эксперт.

Лицом к Пентагону

Вместе с тем, кроме программных заявлений по освоению космоса, Безос призвал высокотехнологичные компании активнее сотрудничать с американскими вооружёнными силами. На данный момент в Кремниевой долине зреет недовольство чрезмерным сотрудничеством этих компаний с властями США и администрацией Трампа в частности. Сотрудники Google , Salesforce и самой Amazon Безоса устраивают пикеты и организовывают сбор подписей против новых оборонных контрактов из-за несогласия с политикой Трампа.

Однако, выступая на конференции в Сан-Франциско, Джефф Безос заявил, что продолжит сотрудничество с американским оборонным ведомством , несмотря на непопулярность такого решения среди его работников.

«Если большие высокотехнологичные компании отвернутся от Минобороны США, эта страна окажется в беде», — приводит отрывок его выступления газета The Telegraph.

В сентябре 2018 года аэрокосмическая компания Безоса Blue Origin была выбрана американскими ВВС для разработки новой системы космических запусков, которая призвана положить конец зависимости США от российских двигателей РД-180. За разработку ракеты, получившей название New Glenn, компания Безоса получит $500 млн В конкурсе также участвует корпорация Northrop Grumman, которая получит $729 млн за ракету OmegA Rocket, и United Launch Alliance с грантом в $967 млн на ракету Vulcan Centaur, сообщает канал CNBC.

При этом ВВС США в своём заявлении об участниках конкурса не упомянули компанию SpaceX Илона Маска, несмотря на то что она выиграла первоначальную заявку в 2016 году.

О перспективах создания такого двигателя ранее в беседе с RT высказался военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков . По его словам, у американских специалистов «всегда было не очень» с созданием жидкостных ракетных двигателей.

«Они уже давно пытались создать аналог РД-180. Не раз появлялась информация, что они его создают и вот-вот уже почти создали», — напомнил Леонков.

При этом лидеров американской индустрии не нужно убеждать в необходимости активно сотрудничать с Пентагоном, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Они всегда будут сотрудничать с американским военно-промышленным комплексом, вне зависимости от того, какой президент будет у власти в США. Вопрос заключается в том, насколько велик осваиваемый ими бюджет Пентагона. При Трампе он растёт, так что препятствий для дальнейшего сотрудничества не будет», — пояснил Батюк в разговоре с RT.

А выступление Безоса о необходимости сотрудничать с Министерством обороны стоит расценивать как «программное заявление о готовности освоить эти бюджеты», заключил эксперт.