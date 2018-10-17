Почему Америка все еще использует «Союзы»?

Почему Америка все еще использует корабли «Союз» для отправки своих астронавтов в космос?

The Economist (Великобритания) . Авария «Союза» 11 октября, после которой было решено приостановить использование этих кораблей, создает ситуацию, которая может оставить МКС пустой до 2020 года. Дело в том, что американские корабли будут доступны для летных испытаний не ранее апреля 2019 года. Если сроки не сдвинутся. Собственную программу шаттлов США закрыли в 2011 году, отмечает. Авария «Союза» 11 октября, после которой было решено приостановить использование этих кораблей, создает ситуацию, которая может оставить МКС пустой до 2020 года. Дело в том, что американские корабли будут доступны для летных испытаний не ранее апреля 2019 года. Если сроки не сдвинутся.

Это был провал, который потряс мир: через две минуты после запуска космического корабля «Союз» со стартовой площадки в Казахстане миссия на Международную космическую станцию (МКС) была прервана. К счастью, находившиеся на борту двое мужчин — один из России , второй из Америки — смогли безопасно совершить повторный вход в атмосферу и посадку, если, конечно, можно так говорить, принимая во внимание высокую гравитацию.

Дмитрий Рогозин , глава российского космического агентства («Роскосмос» — прим. автора) и хитрый политик, сказал, что запуск миссий с экипажами приостановлен до тех пор, пока расследование не покажет, что пошло не так. Учитывая, что российская система «Союз» в настоящее время является единственным способом вывода людей на орбиту, это создает ситуацию, которая может оставить МКС пустой, начиная с декабря. И Америка бессильна что-либо сделать. Как вышло, что ей пришлось полагаться на российскую ракетную технику, чтобы доставлять своих астронавтов на космическую станцию?

Поиски ответа ведут нас к программе американских космических шаттлов. Она был задумана в конце 1960-х годов как способ обеспечить НАСА рядом недорогих многоразовых космических аппаратов. Фактически ко времени последней миссии шаттла, в 2011 году, Америка в итоге платила в среднем 1,5 миллиарда долларов за рейс. НАСА ожидало к 2014 году начать использование проекта «Констеллейшн» (Constellation) для замены шаттлов в миссиях к МКС, а затем для полетов астронавтов на Луну. Но он был отменен в 2010 году из-за непомерно раздувшихся расходов. В поисках других вариантов для доставки грузов на МКС космическое агентство добилось определенных успехов, привлекая частные фирмы, такие как «СпейсЭхс» и «Орбитал эй-ти-кей». А в 2014 году контракты на разработку корабля для доставки на станцию астронавтов были заключены с компаниями «Боинг» и «СпейсЭкс». Даты, когда эти корабли должны были стать доступны для проведения летных испытаний, сдвигались сначала на 2017 год, затем на 2018-й, а теперь на апрель 2019 года для «СпейсЭкс» и середину 2019 года для «Боинга». В Счетной палате США заявили, что самой ранней датой, когда фактически начнутся полеты на космическую станцию, является 2020 год, если предположить, что все пойдет по плану.

Не в пример отменяемым и страдающим от перерасхода средств американским программам, «Союз» добился безоговорочного успеха. Пилотируемые полеты начались в 1967 году с аварии со смертельным исходом, но затем к гибели людей привела лишь одна миссия («Союз 11» в 1971 году — прим. автора). Всего на орбиту было выведено почти 140 миссий. Прерванный 11 октября полет был лишь четвертым отказом системы в ходе запуска или возвращения на землю. Аналогично спроектированный грузовой космический корабль «Прогресс» выполнил более 150 непилотируемых миссий при всего трех отказах. Готовность России брать на борт пассажиров, включая космических туристов, дала НАСА и другим агентствам полезный запасной вариант, пока политики возились с бюджетами и приоритетами и тратили значительную часть своего ежегодного космического бюджета. Главная трудность для иностранных космонавтов, использующих корабль «Союз», заключается в том, что они должны на хорошем уровне знать русский язык.

Но недавно Россия заявила, что ее обязательства по доставке американских астронавтов на МКС истекут в апреле 2019 года. Безапелляционность заявления во многом объясняется довольно холодным состоянием отношений между Америкой и Россией. Еще в 2014 году Рогозин стал одним из тех россиян, против которых Америка ввела санкции. Вскоре после этого он написал в «Твиттере», что НАСА придется доставлять на МКС своих астронавтов «с помощью батута».

Проводимое «Роскосмосом» расследование недавнего инцидента, вероятно, не успеет завершиться до декабря — к этому времени три астронавта, находящиеся в настоящее время на МКС, должны использовать спускаемый аппарат «Союз», иначе его агрессивное топливо сделает корабль непригодным для использования. Они также должны позаботиться о недавно залатанной дыре в спускаемом аппарате, которая, как предположил Рогозин, могла появиться в результате саботажа. Экипаж имеет достаточно припасов, чтобы оставаться на станции дольше, но, скорее всего, вернется. Принимая во внимание ближайшие непилотируемые полеты на МКС, можно сделать вывод, что зависимость НАСА от «Союза» сделает станцию в 2019 году «безэкипажной». Она может долго работать в автоматическом режиме. При этом есть немалая вероятность того, что ни один человек не появится там, по крайней мере, до 2020 года. В конечном итоге это может привести к отказу от МКС даже ранее 2025 года, когда американское финансирование, как ожидается, будет прекращено.