Космонавт рассказал об аварии «Союза»

Командир экипажа космического корабля «Союз МС-10» Алексей Овчинин рассказал, как перенес аварийную ситуацию. Во время трансляции взлета зрители заметили сильную тряску в отсеке с космонавтами.

«Когда все проходит штатно, при отделении первой ступени на картинке можно видеть какое-то потряхивание, вибрацию, это нормально. Но мы почувствовали, что после того, как у нас отстрелилась первая ступень, эти вибрации продолжились. Потом сразу же сработала аварийная сигнализация, и стало понятно, что это нештатная ситуация», — поделился Овчинин.

Космонавт добавил, что остался доволен поведением своего напарника, американского космонавта Ника Хейга, сообщает RT.

Ник был молодцом. На протяжении всего полета, который длился чуть больше 19 минут, на всех этапах был в теме, поддерживал, помогал, отвечал на запросы Земли… Я не видел испуга на его лице, он действовал грамотно. У нас достаточно слаженный экипаж, и в следующий раз мне бы хотелось полететь именно с Ником, — подчеркнул он.

После срабатывания аварийной сигнализации спасательная капсула отделилась от ракеты-носителя, раскрылся парашют. Капсула приземлилась, затем космонавты связались со спасателями — они прилетели к месту их приземления на вертолете, спрыгнули с парашютами и помогли космонавтам выбраться из аппарата.

Во время приземления Овчинин и Хейг испытывали перегрузку почти в 7G. Овчинин объяснил, что это можно сравнить с бетонным блоком на груди.

Перегрузка может действовать в разных направлениях. На экипаж, находящийся в спускаемом аппарате, обычно действует перегрузка в направлении грудь-спина. Это как если вам на грудь поставить бетонный блок массой в семь раз больше вашего веса, — признался космонавт.

По его словам, тренированный человек может перенести такие нагрузки без ущерба для здоровья.

«На самом деле, это терпимо. В процессе тренировок, в процессе медкомиссии мы выполняем вращение, причем стандартное вращение, с перегрузкой 8 единиц. Поэтому в принципе члены экипажа представляют, что это такое, как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», — отметил Овчинин.

Сразу после приземления командир экипажа произнес:

«Быстро мы прилетели».

«Это была, скорее, ирония с оттенком сожаления. Я понял, что наш полет дальше продолжаться не может. Конечно, жалко очень, потому что мы с Ником готовились полтора года к этому полету. Для него это был первый полет… Я думаю, что мы еще повторим наш полет», — объяснил он.

Повторный полет Александра Овчинина и Ника Хейга состоится в апреле 2018 года.

11 октября на взлетевшем с космодрома Байконур аппарате «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Из-за технической неисправности у судна отключились двигатели второй ступени, после чего участникам миссии пришлось эвакуироваться при помощи аварийной капсулы.