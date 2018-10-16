Древний корабль с телом викинга нашли посреди поля

Норвежские археологи обнаружили на сельскохозяйственных угодьях хорошо сохранившуюся погребальную ладью викингов — корабль, служащий вместилищем для тела покойного. Об этом сообщает издание Science Alert.

Захоронение, находящееся в провинции Эстфолл ( Норвегия ), было обнаружено с помощью георадара высокого разрешения. Исследователи нашли корабль длиной 20 метров на глубине 50 сантиметров под верхним слоем почвы.

Ладьи использовались норвежскими викингами для погребения военачальников, при этом судно или лодка с телом усопшего обычно покрывались насыпью. До сих пор археологам было известно только о трех хорошо сохранившихся «кораблях мертвых». Новая находка, названная Jellstad Ship, также осталась относительно целой, хотя курган над ней отсутствовал. Точный возраст ладьи неизвестен, хотя поблизости от него находится могильник Jellhaugen Mound, возраст которого около 1500 лет.

Результаты радиолокационной съемки показали, что рядом с ладьей находятся остатки семи других курганов, которые были разрушены при вспахивании почвы, а также руины пяти длинных домов. Археологи пока не планируют проводить раскопки захоронения, а продолжать исследования с помощью неинвазивных методов для создания цифровой карты местности.