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Названы сроки отправки Овчинина и Хейга на МКС
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Овчинин и Хейг могут отправиться на МКС весной следующего года 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг могут отправиться в космический полет на Международную космическую станцию весной 2019 года, дата будет определена позже, сообщил RT исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев.
"Это следующий год, скорее всего это будет весна, потому что ребята готовы, их подготовка наиболее свежая. Есть смысл их использовать, это наиболее целесообразно. Конкретные даты, наверное, будут уточняться по программе полета, но будем стараться их использовать как можно быстрее", — сказал он.
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