Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звёздный Городок после аварийной посадки «Союза МС-10» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратил внимание, что на улице холодно, и дал космонавту свою куртку.

«Я летел с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, и он увидел, что на улице холодно и у меня нет куртки. Он снял с себя куртку и дал мне», — заявил Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.

Также Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».

Ранее Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.