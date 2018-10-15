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Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку
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Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку 

RT на русском + ещё 10 15 октября 2018
Фото: РИА Новости
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звёздный Городок после аварийной посадки «Союза МС-10» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратил внимание, что на улице холодно, и дал космонавту свою куртку.
«Я летел с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, и он увидел, что на улице холодно и у меня нет куртки. Он снял с себя куртку и дал мне», — заявил Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.
Также Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».
Ранее Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
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