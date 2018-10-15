На «Союзе» использовались украинские комплектующие

На аварийном «Союзе» использовались украинские комплектующие

На ракете «Союз-ФГ», потерпевшей аварию при запуске с Байконура , использовалась произведенная на Украине система управления, сообщают источники.

«Система управления ракеты-носителя «Союз-ФГ» была разработана в СКБ «Полисвит» и изготовлена в ГНПП «Коммунар». Оба предприятия расположены в Харькове», — сказал источник на Байконуре, передает «Интерфакс».

Государственная комиссия, расследующая аварию ракеты «Союз-ФГ» на Байконуре, рассматривает две основные версии случившегося.

«Среди возможных версий рассматривается отказ центрального датчика. Предварительно, один из боковых блоков первой ступени столкнулся с центральным блоком из-за того, что пирозамок не сработал и не открыл крышку реактивного сопла бака окислителя, с помощью которого боковой блок должен при отделении уводиться от центрального блока», — рассказал собеседник.

По его словам, это могло произойти из-за отсутствия команды из-за того, что датчик, фиксирующий выход верхушки бокового блока, мог быть поврежден.

Также комиссия прорабатывает версию неисправности самого пиропатрона.

«Если причина окажется в датчике, то предстоит проверить полный цикл этапа сборки ракеты на Байконуре. Потенциально при сборке он мог получить повреждение и не сработать, однако датчик мог поступить в неисправном виде и от субподрядчика, однако тогда контроль на заводе он бы вряд ли прошел», — отметил собеседник.

Ранее в понедельник источник сообщил, что аварийная комиссия по инциденту с ракетой «Союз-ФГ», которая не смогла вывести космический корабль с экипажем к МКС, не исключаетверсию саботажа при подготовке ракеты к пуску.

Напомним, в четверг система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя.