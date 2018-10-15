Комиссия по «Союзу» рассматривает версию саботажа

Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа

Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" рассматривает возможность намеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего механизма, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, комиссия установила, что открывающий клапан бака окислителя пирозамок не сработал. Истекающими из бака газами боковой блок ракеты уводится от центрального, объяснил источник, однако он отметил, что причины этого пока не установлены.

"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — рассказал источник.

По словам другого источника, не сработал дренажный клапан, в результате чего боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и спровоцировал взрыв.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" начала работу.