Ещё
Комиссия по «Союзу» рассматривает версию саботажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" рассматривает возможность намеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего механизма, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, комиссия установила, что открывающий клапан бака окислителя пирозамок не сработал. Истекающими из бака газами боковой блок ракеты уводится от центрального, объяснил источник, однако он отметил, что причины этого пока не установлены.
"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — рассказал источник.
По словам другого источника, не сработал дренажный клапан, в результате чего боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и спровоцировал взрыв.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" начала работу.
Газета.Ru: последние новости
Times узнала о последнем страхе Стивена Хокинга Источник: космическое обследование дыры в "Союзе" отменили В Туркменистане обнаружили неизвестное науке животное
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки создания С-700215
Умер Сергей Овсянников26
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина62
Путин наградил избитых футболистами чиновников876
Украина не пустила россиянок в Крым241
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
00:21
Медведев пожаловался на московские пробки
Политика Автоспорт
00:44
Украина не пустила россиянок в Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение