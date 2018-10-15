Названо условие существования «спутников спутников»

Астрономы не исключают существования у спутников планет своих собственных спутников

В обсерватории Института Карнеги в Пасадине (штат Калифорния) опубликовано исследование, в котором рассчитывается возможность существования "спутников спутников", сообщает сайт журнала Смитсоновского института.

В научная работе, озаглавленной "Могут ли у спутников быть спутники?" авторы пытаются дать ответ в том числе и на вопрос, как назвать такие объекты, если они существуют. Пока исследователи предлагают вариант "субспутники" (англ. submoons).

Ученые рассчитали, что произойдет, если небольшой "субспутник" будет вращаться вокруг обычного спутника. В большинстве случаев, для него просто не будет хватать места, и его начнет притягивать к большой планете, в результате чего "субспутник" разорвет на части.

Чтобы такой объект мог существовать длительное время, ему нужно быть совсем небольшим — менее 10 километров в диаметре. А спутнику, чтобы удержать его на своей орбите, необходимо, напротив, быть крупным (как минимум 1000 километров в диаметре) и находиться на значительном расстоянии от своей планеты.

Под 'mnjn описание подходят четыре объекта Солнечной системы: спутники Сатурна Титан и Япет, спутник Юпитера Каллисто и наша Луна. Как сейчас известно, ни у одного из них "субспутников" в реальности нет. Однако такие вполне могут быть в других уголках Вселенной.

Субспутник экзоспутника

Как сообщило в начале октября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ), американские астрономы, судя по всему, смогли обнаружить первый экзоспутник (или экзолуну), то есть спутник у экзопланеты, находящейся за пределами Солнечной системы.

Экзопланета Kepler-1625b, сопоставимая по размерам с Юпитером, находится в созвездии Лебедь на удалении 8 тыс. световых лет от Солнечной системы. Согласно предположениям ученых, спутник размером с Нептун кружит вокруг нее на расстоянии около 3 млн километров — это в восемь раз больше расстояния от Луны до Земли.