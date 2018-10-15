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На Земле зарождается новый континент
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На Земле начинается образование нового континента? 

Популярная механика 1 час назад
Фото: NASA
Огромная трещина в земле неожиданно появилась в юго-западной Кении, и она может быть первым признаком того, что Африка со временем разделится на два континента. По крайней мере, такая версия существует у некоторых ученых.
Местный информационный источник Daily Outlet говорит, что трещина в некоторых местах достигает в глубину около 15 метров, а в ширину — 20 метров. Ее длина — несколько километров. Она появилась в Восточно-африканской рифтовой долине, которая идет от Африканского рога до самого Мозамбика. И в этой долине есть множество слабых мест.
Они вызваны движением земной коры, и в таких местах возникают трещины и разрывы. Согласно местной статье, обычно подобные трещины заполнены вулканической пылью с горы Лонгонот, расположенной поблизости, но недавний ливень размыл весь слой, и теперь трещина открылась.
National Geographic замечает, что разрывы в этой территории становятся все массивнее, так как две тектонические плиты, Сомалийская и Нубийская, отдаляются друг от друга. Со временем они могут разойтись полностью, но произойдет это где-то в течение 50 миллионов лет. Такие разрывы могут свидетельствовать о начале континентального разлома и о начале образования нового океанического бассейна. Этот процесс сходен с разломом, в ходе которого появились Африка и Южная Америка.
Но далеко не все убеждены в столь радикальной теории. Forbes отмечает, что на этой территории не было никаких свидетельств о недавних землетрясениях. Геологическая служба Кении считает, что трещина образовалась из-за подземного потока, возникшего по причине сильных осадков, которые выпали после длительной засухи и вызвали эрозию почвы. Правда, почему трещина такая большая служба не уточняет.
Какова бы ни была причина, это явление уже причинило немало забот местным жителям. Из-за нее уже обрушилась часть шоссе, а семьи, живущие поблизости от трещины, начинают эвакуироваться, опасаясь за свою безопасность.
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