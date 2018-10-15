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Астронавт NASA Хейг покинул Россию
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Астронавт НАСА улетел в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Астронавт НАСА Ник Хейг, не попавший на МКС из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», улетел в США, сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
«Астронавт Хейг в субботу улетел в США. Когда этот экипаж (космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и Хейг) снова начнет подготовку в Звездном городке к своему полету на МКС, Хейг вернется в Москву», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новый полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на МКС запланирован на весну будущего года.
Напомним, 10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.
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