Открыты новые свойства соединений урана

Ученые предсказали и экспериментально обнаружили новые гидриды урана, а также предсказали для некоторых из них сверхпроводимость. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Явление сверхпроводимости заключается в том, что при понижении температуры в некоторых материала полностью исчезает электрическое сопротивление и из него при этом вытесняется магнитное поле. Изначально сверхпроводимость нашли только в некоторых простых металлах, таких, как алюминий и ртуть, при температурах всего на несколько градусов выше абсолютного нуля (–273 °C). Однако гораздо так называемые «высокотемпературные сверхпроводники». Самая высокая на данный момент температура, при которой стабильно достигается сверхпроводимость — –183 °C, а рекорд высокотемпературной сверхпроводимости составляет –70 °C. Для экзотического гидрида серы (H3S), но для этого нужно давление в 1,5 миллиона атмосфер.

Группа теоретиков под руководством профессора Сколтеха и МФТИ Артема Оганова предсказала, что при гораздо более низких давлениях, начиная с 50 тысяч атмосфер, возникают 14 новых гидридов урана (до сих пор известен был только один, UH3), в том числе богатых водородом (например, UH7, UH8), для которых ученые также предсказали сверхпроводимость. Cогласно расчетам, самым высокотемпературным сверхпроводником оказался UH7, он будет проявлять это свойство при –219°C. Это значение можно увеличить легированием материала.