Астронавт НАСА похвалил систему эвакуации «Союза»

Астронавт НАСА Скотт Келли отметил, что система эвакуации "Союза" сработала прекрасно, и назвал безопасное возвращение экипажа "хорошей новостью".

"В целом "Союз" работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю", — сказал РИА Новости Келли.

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды в 2010 и 2015 году летал на МКС на российских "Союзах". Келли является первым американцем, прожившим на орбите год.