Космонавт Прокопьев прокомментировал аварию «Союза»

Российский космонавт Сергей Прокопьев , который находится на Международной космической станции, рассказал об аварии ракеты "Союз-ФГ", назвав главным то, что экипаж благополучно вернулся на Землю.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин , ни американец Ник Хейг не пострадали.

"Слава богу, все обошлось и все живы", — сказал космонавт во время телемоста с МГУ в воскресенье в рамках форума "Наука 0+". Телемост был подготовлен при поддержке агентств МИА "Россия Сегодня" и Sputnik.

"Не долетело научное оборудование, различные грузы, обеспечение. Это немного, конечно, жалко, но самое главное — ребята живы. Железо мы еще наклепаем", — сказал он.

Прокопьев рассказал, что экипаж наблюдал за аварией из космоса: видел, как из атмосферы вышла ракета, а потом из-за аварии произошло отделение спускаемого аппарата.