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Космонавт Прокопьев прокомментировал аварию «Союза»
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Космонавт Прокопьев прокомментировал аварию «Союза» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба ЦВО
Российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции, рассказал об аварии ракеты "Союз-ФГ", назвав главным то, что экипаж благополучно вернулся на Землю.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
"Слава богу, все обошлось и все живы", — сказал космонавт во время телемоста с МГУ в воскресенье в рамках форума "Наука 0+". Телемост был подготовлен при поддержке агентств МИА "Россия Сегодня" и Sputnik.
"Не долетело научное оборудование, различные грузы, обеспечение. Это немного, конечно, жалко, но самое главное — ребята живы. Железо мы еще наклепаем", — сказал он.
Прокопьев рассказал, что экипаж наблюдал за аварией из космоса: видел, как из атмосферы вышла ракета, а потом из-за аварии произошло отделение спускаемого аппарата.
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