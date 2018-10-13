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Telegram столкнулся со сбоем
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В работе Telegram произошел сбой 

ТАСС + ещё 4 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter приложения.
"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, — говорится в сообщении. — Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть".
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14 мск. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).
Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.
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