Telegram столкнулся со сбоем

В работе Telegram произошел сбой

Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter приложения.

"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, — говорится в сообщении. — Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть". One of our server clusters is down, can affect Middle East and Africa + parts of Europe. Working on bringing everyone back online. — Telegram Messenger (@telegram) 13 октября 2018 г.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14 мск. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.