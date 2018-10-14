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Следы гигантского динозавра нашли в пустыне Гоби
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Следы гигантского динозавра нашли в пустыне Гоби 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Фото: renkei.office.ous.ac.jp
Ученые назвали скелет одним из самых больших когда-либо найденных в Азии.
Кости динозавра нашли в пустыне Гоби в Монголии. Их обнаружили в ходе совместного исследовательского проекта монгольские и японские ученые. Предполагается, что находка относит динозавра к виду «Sauropod», который жил в позднем меловом периоде около 70 миллионов лет назад.
Японские ученые назвали скелет одним из самых больших когда-либо найденных в Азии. Об этом сообщает портал The Japan News.
Как сообщил один из членов экспедиции, скелет состоит из тазобедренных костей и хвоста, на которые приходилось 30-40% длины всего тела динозавра. По его словам, подобный «набор» является достаточно редкой находкой для такого типа динозавров.
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