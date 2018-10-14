Следы гигантского динозавра нашли в пустыне Гоби

Ученые назвали скелет одним из самых больших когда-либо найденных в Азии.

Кости динозавра нашли в пустыне Гоби в Монголии . Их обнаружили в ходе совместного исследовательского проекта монгольские и японские ученые. Предполагается, что находка относит динозавра к виду «Sauropod», который жил в позднем меловом периоде около 70 миллионов лет назад.

Японские ученые назвали скелет одним из самых больших когда-либо найденных в Азии. Об этом сообщает портал The Japan News.

Как сообщил один из членов экспедиции, скелет состоит из тазобедренных костей и хвоста, на которые приходилось 30-40% длины всего тела динозавра. По его словам, подобный «набор» является достаточно редкой находкой для такого типа динозавров.