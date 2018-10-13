«Роскосмос» протестирует систему аварийного спасения до перехода на «Союз‐2»

«Роскосмос» проведет тестирование взаимодействия системы аварийного спасения и новой ракеты «Союз-2». Это произойдет в 2019 году при запуске беспилотного корабля «Союз МС-14», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета «Союз-2» с 2020 года должна сменить носитель «Союз-ФГ». Азимут пуска «Союз-ФГ» устанавливается с помощью поворота стартового стола, а новые носители «Союз-2», оборудованные цифровой системой управления, разворачиваются во время полета.

Этот поворот аналоговая система аварийного спасения может воспринять как сигнал о нештатной работе ракеты и привести к отстрелу корабля, несмотря на отсутствие поломок.

«Перед переводом пилотируемых пусков на ракеты «Союз-2» планируется провести испытания взаимодействия с аналоговой системой спасения. Такие испытания намечены при запуске к МКС беспилотного корабля «Союз МС-14», — сказал собеседник.

Авария на космическом корабле «Союз МС-10» произошла 11 октября, после старта, во время полета к Международной космической станции. Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия, которую возглавляет глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Пока идет разбирательство, все пилотируемые запуски «Союзов» в России приостановлены. В «Роскосмосе» пообещали ускорить подготовку новой ракеты-носителя для как можно скорейшего составления графика последующих пусков.