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Умер Поль Андрё
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Умер Поль Андрё 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Умер знаменитый французский архитектор Поль Андрё. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на Академию изящных искусств Франции.
Поль Андрё скончался 12 октября в возрасте 80 лет. Причина смерти архитектора не указывается.
Андрё наиболее известен как человек, спроектировавший несколько десятков аэропортов по всему миру — среди них международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль, аэропорт Париж–Орли, международный аэропорт Дубай, международный аэропорт Сукарно Хатта в Индонезии.
В копилку его проектов также вошли Большая арка Дефанс в пригороде Парижа и Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.
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