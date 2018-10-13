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У телескопа Chandra отказали гироскопы
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У орбитального телескопа Chandra отказали гироскопы 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: НАСА
Еще один космический телескоп NASA вышел из строя и инженерам пришлось ввести его в безопасный режим. Об этом говорится в сообщении NASA.
Телескоп Chandra находится в положении, при котором его солнечные батареи максимально освещены, а оптика отвернута от Солнца. "Все системы работают, как положено, научные инструменты в порядке. Причины перехода в безопасный режим (вероятно, связанные с гироскопами), выясняются", — говорится в сообщении. Телескопу Chandra 19 лет, он намного превысил изначальный срок службы в 5 лет.
Ранее в NASA сообщили о поломке самого крупного космического телескопа Hubble, который тоже введен в безопасный режим. Причиной стал выход из строя одного из трех гироскопов, используемых для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении. Будучи введенным в безопасный режим, телескоп будет оставаться в стабильной конфигурации до тех пор, пока операторы не решат проблему и не вернут миссии работоспособность.
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