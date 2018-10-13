В Италии нашли захоронение ребенка-"вампира"

В Италии на древнем кладбище нашли захоронение ребенка-"вампира"

Группа археологов из Италии США обнаружила на древнем кладбище в итальянском регионе Умбрия останки ребенка, предположительно скончавшегося от малярии и захороненного с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров", сообщается на сайте университета штата Аризона.

Раскопки на детском кладбище V века нашей эры в итальянской коммуне Луньяно-ин-Теверина проводила группа археологов из Италии, университета штата Аризона и Стэндфордского университета. По мнению ученых, местные жители верили, что, если захоронить скончавшегося от малярии с камнем во рту, то он "не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь среди живых".

"Я никогда не встречался с чем-то подобным. Это невероятно жутко и странно. Здесь такое называют "вампиром Луньяно", — заявил археолог и профессор университета штата Аризона Дэвид Сорен.

Кладбище в Луньяно-ин-Теверина археологи считают уникальным. Ранее они уже находили там необычные захоронения детей и младенцев, погребенных с останками животных, с наполненным пеплом бронзовым котлом или с камнями, привязанными к рукам и ногам усопших.

"Мы знаем, что римляне… прибегали к колдовским методам для того, чтобы удержать "зло" в теле усопшего", — отметил Сорен.

Он пояснил, что в случае с кладбищем в Луньяно-ин-Теверина под "злом" понимается малярия. ДНК-тесты некоторых обнаруженных костей подтверждают теорию археолога.

По мнению руководителя раскопок Дэвида Пикела, находка позволит ученым узнать больше не только о серьезной эпидемии малярии, с которой столкнулась Умбрия около 1,5 тысяч лет назад, но и о том, как местное население пыталось бороться с болезнью.

"Погребения вампиров" ранее уже находили как в Италии, так и за ее пределами. В 2009 году в Венеции были обнаружены датируемые XVI веком останки прозванной "вампиром Венеции" пожилой женщины, погребенной с камнем во рту. В 2017 году в английском графстве Нортгемптоншир археологи обнаружили датируемые III-IV веками останки мужчины, погребенного лицом вниз с камнем во рту.