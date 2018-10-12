Ещё
Назван лауреат альтернативной Нобелевки по литературе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно имя обладателя альтернативной Нобелевской премии по литературе 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Reuters
Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей премии по литературе за 2018 год Новой академии.
Академия вела прямую трансляцию церемонии присуждения премии.
Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.
Церемония награждения пройдёт 9 декабря.
Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.
В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.
По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан с академией.
RT на русском: последние новости
Трансляция с космодрома Байконур после аварии пилотируемого корабля «Союз МС—10» На Байконуре подписан контракт на полёт на МКС первого космонавта ОАЭ В ФМБА заявили, что Овчинин и Хейг отправятся на курорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе104
Почему чиновники вытирают ноги о людей159
Министра уволили после скандального заявления841
«Кружевные трусики не панацея»145
Первый канал объяснил отмену съемок с Гузеевой2
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
04:46
В РФ обрушились цены на iPhone
Гаджеты Наука и техника
01:25
Путин пошутил о помощи Белоруссии
Политика
01:00
Показана идущая в Донбасс из РФ зенитная установка
Армия Оружие
00:46
Статус уже не мешает: как выгоняли министра-диетолога
Политика Статьи
00:27
Перекрывшую МКАД ради клипа жену депутата наказали
Общество
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Министра уволили после скандального заявления
Политика
00:47
Украинский мост «скопировали» с российской купюры
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение