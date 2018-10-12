Назван лауреат альтернативной Нобелевки по литературе

Стало известно имя обладателя альтернативной Нобелевской премии по литературе

Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей премии по литературе за 2018 год Новой академии.

Академия вела прямую трансляцию церемонии присуждения премии.

Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.

Церемония награждения пройдёт 9 декабря.

Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.

В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.