Что развалило «Союз»

Клапан, пиропатрон или гайка: что развалило ракету «Союз»

Отказавший пиропатрон и клапан называют возможными причинами аварии ракеты «Союз» с экипажем МКС. В «Роскосмосе» обещают разобраться с причинами в текущем месяце.

Спустя сутки после разрушения в полете ракеты «Союз-ФГ» и аварийного приземления капсулы с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом стала постепенно вырисовываться картина произошедшего, которая, впрочем, не противоречит версии, высказывавшейся вскоре после случившегося.

Как сообщалось ранее, нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров после отстрела боковых ступеней ракеты-носителя. После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 километрах от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена,

Утром 12 октября самолет с космонавтами прибыл в Москву , о чем в своем твиттере сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , разместив снимок, на котором он обнимает Овчинина и Хейга, и обещает отправить «ребят» в космос следующей весной.

Удар в бок

Еще накануне высказывалась версия о том, что причиной разрушения ракеты стал удар одного из боковых ускорителей первой ступени о центральный блок. Версия об ударе во время отделения боковых блоков подтверждалась кадрами трансляции, которую вели в NASA

«В этот момент космонавтов довольно сильно тряхнуло, — рассказал «Газете.Ru» Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики. — Обычно, когда происходит разделение, происходит небольшая тряска, кратковременная и незначительная. А в этот раз было видно, как их из стороны в сторону заколбасило».

По данным «Интерфакса», нештатное отделение первой ступени ракеты спровоцировала неисправность одного из клапанов.

«Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал», — сказал источник.

Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки.

«Перед стартом он был открыт, затем как и положено его закрыли», — сказал он.

После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода.

«За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — сказал он.

Позднее появилось сообщение о том, что сбой дренажного клапана произошел из-за несработавшего пиропатрона.

«Госкомиссия установила, что из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты», — рассказал источник агентства.

Официального подтверждения этой информации, впрочем, пока не было.

Тем временем исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев дал первые комментарии о ходе работы аварийной комиссии. По его словам, действительно имело место столкновение одного из боковых ускорителей первой ступени с центральным блоком.

«Не исключено, что было отклонение от штатной траектории, и похоже, было разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально, рассказал Крикалев. — Причиной может быть неработка штатной системы разделения, которая должна была сработать. В чем детальная причина — в кабеле, патроне, гайке — мы будем смотреть и анализировать, нам нужно немножко больше данных».

Крикалев допустил, что возможно будут перенесен ближайший старт грузового корабля к МКС, возможно, будет ускорен пуск следующего пилотируемого «Союза». Из-за аварии придется скорректировать научную программу работы на МКС, и будет несколько перенесено возвращение находящегося сейчас на орбите экипажа.

«Но у нас нет большой возможности продлять полет надолго», — подчеркнул Крикалев.

Это связано с тем, что полетный ресурс корабля «Союз» составляет всего 200 суток.

В «Роскосмосе» подтвердили, что есть возможность оставить МКС в беспилотном режиме, однако в Госкорпорации намерены сделать все возможное, чтобы избежать этого варианта. Между тем Крикалев не исключил, что при благоприятно складывающихся обстоятельствах запланированный ранее выход в открытый космос для обследования просверленной на корабле «Союз» дыры все же может состояться.

«Если нам удастся сделать достаточно длительную пересменку, то мы постараемся сделать это со следующим экипажем», — сказал Крикалев.

Авария ракеты «Союз-ФГ» стала новостью номер один накануне и первой с 1983 года аварией при пилотируемом пуске в российской космонавтике. По словам экспертов, инцидент будет иметь целый ряд негативных последствий для работы МКС и российской космонавтики в целом.

Во-первых, наступает неопределенность с полетами всех российских ракет «Союз» — главной российской ракетой, с чьей помощью сейчас выводятся спутники, запускаются космонавты к МКС, доставляются к ней грузы. Все «Союзы» теперь прикованы к земле, поскольку они производятся на самарском РКЦ «Прогресс» имеют частично схожую конструкцию боковых блоков первой ступени.

«Отделение боковых блоков у этих ракет проходит аналогичным образом, что и у «Союз ФГ». Их предстоит проверить», — сказал источник РИА «Новости».

Среди негативных последствий — рост страховых взносов за будущие старты. Страховая компания «Согласие» приступила к рассмотрению обстоятельств аварии «Союза», если она будет признана страховым случаем, то сумма выплаты может стать одной из самых крупных за последние десятилетия, сообщили в компании. «Согласие» застраховала риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и стыковки его с МКС на 4,65 млрд руб.