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С России потребуют компенсации из-за «Союза»
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Источник: с России могут потребовать компенсацию после аварии с «Союзом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОАЭ и США могут потребовать с России компенсацию из-за сорванных сроков контрактов по доставке космонавтов на МКС, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Он отметил, что полет космонавта из ОАЭ после крушения "Союза МС-10" сдвинется приблизительно на полгода. При этом в контракте прописаны другие сроки, поэтому космические агентства ОАЭ и США понесут потери.
"Не исключено, что с нас могут потребовать компенсацию за несоблюдение сроков. Плюс мы не доставили американского астронавта, а они заплатили за его полет", — сказал источник.
Он также добавил, что российская сторона потеряла корабль и ракету, не выполнив обязательство перед НАСА, а значит, американскому астронавту придется "предоставить новое место".
Ранее сообщалось, что в Роскосмосе раскрыли причину крушения "Союза МС-10".
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