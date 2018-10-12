С России потребуют компенсации из-за «Союза»

Источник: с России могут потребовать компенсацию после аварии с «Союзом»

ОАЭ и США могут потребовать с России компенсацию из-за сорванных сроков контрактов по доставке космонавтов на МКС, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что полет космонавта из ОАЭ после крушения "Союза МС-10" сдвинется приблизительно на полгода. При этом в контракте прописаны другие сроки, поэтому космические агентства ОАЭ и США понесут потери.

"Не исключено, что с нас могут потребовать компенсацию за несоблюдение сроков. Плюс мы не доставили американского астронавта, а они заплатили за его полет", — сказал источник.

Он также добавил, что российская сторона потеряла корабль и ракету, не выполнив обязательство перед НАСА , а значит, американскому астронавту придется "предоставить новое место".