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Найдено пророчество Ньютона об апокалипсисе
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Найдено пророчество Ньютона об апокалипсисе 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: wikimedia
Исследователи обнаружили в трудах британского физика точную дату "перезагрузки" Земли.
Несмотря на неоднократно появляющихся в прошлом сообщений о конце света, ничего из предсказанного пока не сбылось. Так, к примеру, апокалипсис ожидали с наступлением нового — XXI века, но Земля по-прежнему вертится как ни в чем ни бывало.
Тем не менее, стало известно, что один из исследователей, изучая работы Исаака Ньютона (Isaac Newton), обнаружил предсказание об армагедоне. Его нашел ученый по имени Флориан Фрейштетер. Он утверждает, что обнаружил записи, в которых британский физик пишет не только о том, что население планеты ждут войны, природные катаклизмы и эпидемии, но даже обозначил точную дату, когда это все должно произойти.
Согласно предсказанию, конец света ждет человечество уже в 2060 году. Фрейштетер утверждает, именно на этот год придется "перезагрузка" планеты, после которой наступит "эпоха полной гармонии и любви", пишут сайты Argumenti.ru и dni24.com.
Ранее в Сети появились сообщения, что согласно пророчеству Ванги в 2023 году Земля изменит свою орбиту из-за столкновения с планетой Нибиру. Основной удар придется по Европе, при этом территория Российской Федерации задета не будет.
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