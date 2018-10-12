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Осенние ветра помогут «оживить» Opportunity
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Осенние ветра помогут «оживить» марсоход Opportunity, надеются в НАСА 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: NASA
Сильные осенние ветра, дующие на Марсе, очистят солнечные батареи ровера Opportunity от пыли и песка и помогут восстановить связь с аппаратом, "замолчавшим" в начале июня из-за мощнейшей пылевой бури, заявили в НАСА.
"Мы продолжаем отправлять сигналы на ровер. НАСА пока не установило никаких крайних сроков, после которых мы прекратим все попытки связаться с ним. В ноябре на Марсе начнется очередной "сезон осенних ветров", которые, как мы надеемся, очистит батареи марсохода от пыли и нам удастся разбудить его", — пишут ученые.
В первых числах июня на Марсе началась мощная пылевая буря, охватившая большую часть кратера Индевор, где работает марсоход Opportunity. Через несколько дней после ее начала ситуация настолько сильно ухудшилась, что инженерам миссии пришлось перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все его инструменты, за исключением часов.
В середине июня, как показали снимки с марсохода Curiosity, работающего фактически на противоположной стороне планеты, буря охватила весь Марс и официально достигла планетарных масштабов.
Только в конце июля пылевая завеса начала постепенно оседать на поверхность планеты, и в ближайшие несколько недель и месяцев обстановка на Марсе должна радикально улучшиться. В первые две недели августа количество пыли в атмосфере упало в несколько десятков раз, что заметно улучшило ситуацию.
Несмотря на то, что участники миссии Opportunity не ожидали встретить серьезных проблем, марсоход уже почти три месяца не выходит на связь, несмотря на непрерывные попытки НАСА установить связь со спящим ровером. Недавно зонд MRO получил фотографии марсохода, подтвердившие, что буря не занесла его песком, но не раскрывшие причину того, почему он до сих пор не вышел на связь с Землей.
Даже если ровер не выйдет на связь с НАСА в ноябре, ученые будут пытаться связаться с ним до конца года. После этого, как отметили представители агенства, руководство проекта будет обсуждать дальнейшие возможные шаги, в том числе и завершение миссии.
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