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Палеонтологи нашли в янтаре улитку-ровесницу динозавров
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Палеонтологи нашли в янтаре улитку-ровесницу динозавров 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Xing et al., Cretaceous Research, 2018
Палеонтологи обнаружили в янтаре из Мьянмы двух прекрасно сохранившихся улиток мелового периода, возраст находки составил 99 млн лет — в это же время Землю населяли велоцирапторы и тираннозавры. О находке исследователи рассказали в журнале Cretaceous Research.
Ученые отмечают уникальную сохранность улиток, не смотря на то, что это самый старый найденный экземпляр. Палеонтолог Джеффри Стилвел из университета Монаша подчеркнул: "Смола древнего дерева позволяет сохранить древние организмы на протяжении миллионов лет, в идеальном трехмерном пространстве, будто они только вчера попали в ловушку".
Исследования показали, что одна из улиток попала в смолу еще живой и до последнего пыталась выбраться. На это указывают пузырьки воздуха вокруг раковины и неестественное растяжение тела. Ученым также удалось определить таксономическую группу животных. Их отнесли к Cyclophoridae, группе наземных улиток. Это самые старые улитки, найденные в Азии. Сейчас улитки в янтаре находятся в Палеонтологическом Институте Дексу в провинции Чаочжоу Китая.
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