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Рогозин объявил дату полета Овчинина и Хейга к МКС
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Рогозин объявил дату следующего полета Овчинина и Хейга на МКС 

РИА Новости + ещё 63 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полет на Международную космическую станцию россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга запланирован на весну 2019 года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Ранее корреспондент РИА Новости с аэродрома Чкаловский сообщил, что экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10" прибыл с космодрома Байконур в Москву.
"Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года", — написал Рогозин в Twitter.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.
Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".
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