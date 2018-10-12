Названа причина аварии «Союза»

Названа еще одна возможная причина аварии «Союза»

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» была связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Об этом пишет «Коммерсант».

Отделение первой ступени (четырех первых блоков) должно было произойти на 117-й секунде полета. Однако в этот момент произошла неизвестная пока нештатная ситуация. Из-за нее на 123-й секунде полета сработала система аварийного спасения.

Два источника издания, причастных к расследованию инцидента, заявили, что блок мог не отделиться по одной из трех причин. Во-первых, мог произойти отказ работы пирозамка бокового блока. Вторая возможная причина — механическое повреждение крепления. Третий вариант (считается маловероятным): ошибка автоматики, не давшей команду на отделение бокового блока.

Одиннадцатого октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени.

После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.

Ранее СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя.