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Названа причина аварии «Союза»
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Названа еще одна возможная причина аварии «Союза» 

Рамблер + ещё 97 2 часа назад
Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» была связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Об этом пишет «Коммерсант».
Отделение первой ступени (четырех первых блоков) должно было произойти на 117-й секунде полета. Однако в этот момент произошла неизвестная пока нештатная ситуация. Из-за нее на 123-й секунде полета сработала система аварийного спасения.
Старт "Союза" с новым экипажем закончился аварией
Два источника издания, причастных к расследованию инцидента, заявили, что блок мог не отделиться по одной из трех причин. Во-первых, мог произойти отказ работы пирозамка бокового блока. Вторая возможная причина — механическое повреждение крепления. Третий вариант (считается маловероятным): ошибка автоматики, не давшей команду на отделение бокового блока.
Одиннадцатого октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени.
После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.
Ранее СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя.
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