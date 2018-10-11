В степях Казахстана нашли часть обломков «Союза»

В степях Казахстана нашли часть обломков аварийного «Союза»

В степи Казахстана найдена часть обломков ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая потерпела аварию во время старта с Байконура . Поиски оставшихся частей ракеты продолжатся утром.

Как сообщили ТАСС на космодроме, найденные обломки, а также данные телеметрии с ракеты будут присоединены к материалам работы комиссии по расследованию причин нештатной ситуации.