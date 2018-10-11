Ракеты «Союз» могут никуда не полететь

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Пуск ракет «Союзов» могут отложить 

Рамблер 1 час назад
Пуски ракет-носителей «Союз» могут отложить из-за аварии на Байконуре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
До конца 2018 года планировалось осуществить минимум семь пусков «Союзов»: три с Байконура, два с космодрома Куру, один с Восточного и как минимум один с Плесецка.
По словам источника, все пуски находятся под вопросом из-за того, что во всех «Союзах» используются одинаковые системы разделения первой ступени от второй. По предварительным данным, причиной аварии стала несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней. Точную причину определит специальная комиссия Роскосмоса.
Уже принято решение о приостановке всех пилотируемых пусков к Международной космической станции (МКС), которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».
В четверг ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю, никто из них не пострадал.
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