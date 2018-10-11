Ракеты «Союз» могут никуда не полететь

Пуск ракет «Союзов» могут отложить

До конца 2018 года планировалось осуществить минимум семь пусков «Союзов»: три с Байконура, два с космодрома Куру, один с Восточного и как минимум один с Плесецка

По словам источника, все пуски находятся под вопросом из-за того, что во всех «Союзах» используются одинаковые системы разделения первой ступени от второй. По предварительным данным, причиной аварии стала несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней. Точную причину определит специальная комиссия Роскосмоса

Уже принято решение о приостановке всех пилотируемых пусков к Международной космической станции (МКС), которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».