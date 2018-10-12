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На Ганимеде зафиксировали движение
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На Ганимеде зафиксировали движение 

Российская Газета + ещё 1 50 минут назад
Фото: NASA / Marissa E. Cameron
Ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили на спутнике Юпитера Ганимеде следы, указывающие на длительные и сложные тектонические процессы.
Работа опубликована в журнале Icarus, а краткое описание дано на сайте Гавайского университета. Исследователи доказывают, что ледяной спутник Юпитера пережил не один период сложной геологической активности.
Обнаруженные на поверхности следы указывают на движение тектонических плит. Они напоминают разлом Сан-Андреас, проходящий по территории штата Калифорния (США).
"Испещренная трещинами поверхность Ганимеда отображает многие глубинные процессы предполагаемого разлома, — говорит ведущий автор исследования Марисса Кэмерон. — В них видны явные следы действия сдвиговой тектоники плит".
Ганимед очень похож на другой спутник Юпитера — Европу. Эти луны считаются водными мирами. Предположительно, на Ганимеде имеется жидкий океан, скрытый под ледяной оболочкой.
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